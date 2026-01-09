زلزال سياسي من الرياض.. حلّ المجلس الانتقالي يثير الانقسام: هل تبخّر حلم انفصال جنوب اليمن؟

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الجمعة، حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسة والفرعية، وإغلاق جميع مكاتبه في الداخل والخارج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ودعا المجلس كافة القيادات والشخصيات الفاعلة في جنوب اليمن إلى الانخراط في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، الذي دعت له المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن "يتوصل المشاركون إلى رؤية وتصور لحل قضية شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته وفق إرادته الحرة، وتشكيل إطار جنوبي جامع".

وأشار إلى أن القرارات جاءت بعد تقييم الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة وما نتج عنها من رفض لجهود التهدئة وتداعيات خطيرة، مؤكداً أن المجلس لم يشارك في العملية العسكرية في هاتين المحافظتين، واصفاً إياها بأنها "أضرت بوحدة الصف الجنوبي وأساءت إلى العلاقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي قدم دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً مستمراً".

وأضاف المجلس أن حلّه جاء "انطلاقاً من المسؤولية التاريخية تجاه قضية شعب الجنوب، للحفاظ على مستقبله وحقه في استعادة دولته وفق إرادته وتطلعاته، وصون السلم والأمن الاجتماعي في الجنوب ودول الجوار والمنطقة عامة".

إشادة سعودية

قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن قضية جنوب اليمن أصبحت تمتلك مسارًا حقيقيًا ترعاه المملكة ويحظى بدعم المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الرياض.

وأضاف أن لجنة تحضيرية ستُشكل بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية لإعداد المؤتمر، مؤكدًا أن قرار القيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي خطوة شجاعة تعكس حرصها على مستقبل القضية الجنوبية.

وأمس، عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اجتماعاً مع وفد من قيادات المجلس، وُصفت الأجواء فيه بالإيجابية، وجرى خلاله "بحث سبل معالجة المرحلة السابقة بما يخدم القضية الجنوبية ووحدة الصف ودعم الاستقرار".

وأشاد المجلس بما وصفه بـ"الالتزامات الواضحة والصريحة الصادرة عن السعودية"، مؤكداً حرصها على رعاية مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، ودعا مختلف الشخصيات والقيادات الجنوبية الفاعلة إلى الانخراط في المسار للتوصل إلى رؤية مشتركة لحل قضية الجنوب.

دعوات لمظاهرات جماهيرية

في السياق، دعت هيئات وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مشاركة جماهيرية واسعة غداً السبت، في فعالية "مليونية الوفاء والصمود" في عدن والمكلا، للتأكيد على التمسك بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وتجديد التفويض للقيادة السياسية الجنوبية برئاسة عيدروس الزبيدي.

وأكدت أن الفعالية تمثل رسالة وفاء للقيادة السياسية، وتجديداً لروح الصمود في مواجهة أي محاولات الالتفاف على القضية الجنوبية أو فرض حلول لا تعبّر عن تطلعات الشارع الجنوبي.

كما دعت الجمعية الوطنية وهيئات المجلس منظمات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات، والكوادر الشبابية والنسوية، والجاليات الجنوبية في الخارج، إلى المشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لإيصال رسالة واضحة بأن "الشارع الجنوبي هو مصدر الشرعية وصوت الإرادة الذي لا يمكن تجاوزه".

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية عند الساعة الثالثة عصراً في ساحة العروض بخورمكسر في عدن، وساحة القرار في المكلا.

وأمس، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أن زعيم الانفصاليين اليمنيين عيدروس الزبيدي فرّ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات تدخلتا لأول مرة في اليمن عام 2015، بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، حيث انضمت الإمارات إلى التحالف دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وتم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017 بدعم إماراتي، قبل أن ينضم لاحقًا إلى التحالف الحكومي الذي يسيطر على جنوب وشرق اليمن.

وأثارت الأزمة المتصاعدة في البلاد خلافًا بين أقوى دولتين في الخليج الغني بالنفط، وأسفرت عن تصدع التحالف، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل مفاجئ على مساحات واسعة من الأراضي، ما غيّر موازين القوى ووضع السعودية في مواجهة مباشرة مع الإمارات.