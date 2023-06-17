بايدن وآخر زلات لسانه.. "ليحفظ الله الملكة" في خطاب حول قوانين ملكية الأسلحة.. ماذا يقصد الرئيس؟

بقلم: يورونيوز

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن حيرة الجمعة بعدما أنهى خطاباً حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة، يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.

تعذر على الجميع فهم ما يقصده على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية في المملكة المتحدة.

وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها، في أيلول/سبتمبر 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.

الجمعة، ألقى بايدن خطاباً قوياً خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أماناً" في ولاية كونيتيكت دعا فيه الكونغرس على تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.

لم يفهم أيضاً الصحافي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حصل. وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلاً "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. لا فكرة لدي".

وإضافته مصطلح "يا رجل" لم يساعد أيضاً في توضيح ما قاله.

في وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.

وتزداد هجمات الجمهوريين على حالة جو بايدن الذهنية. ويميل بايدن الى ارتكاب هفوات وتبدو عليه علامات التقدم بالسن واضحة.