شاهد: لحظة استسلام جندي روسي أمام طائرة مسيّرة أوكرانية

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو زعم فيه أنه "يُظهر جنديًا روسيًا يستسلم أمام طائرة من دون طيار في السماء".

وزعم الجيش الأوكراني أنه التقط الفيديو في 9 أيار/ مايو بالقرب من مدينة باخموت، حيث قام الجندي الروسي بإيماءات للطائرة معلنًا استسلامه.

كما ظهر في الفيديو جندي أوكراني يرسل رسالة إلى الجندي الروسي عبر الطائرة المسيرة تقول باللغة الروسية: "استسلم واتبع الطائرة".

وقالت كييف إن الرجل نجح في الوصول بأمان إلى مواقع الجيش الأوكراني واستسلم.