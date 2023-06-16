وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية. يأتي ذلك تزامنا مع وصول قادة أربع دول إفريقية إلى بوتشا في إطار وساطة في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وتأتي هذه الوساطة في أوج هجوم أوكراني مضاد مع تكثف القتال على الأرض.
اعتبر وزير الخارجية الأوكرانية أن الضربات الروسية على كييف الجمعة، تعني أن روسيا تريد لوفد الوساطة الإفريقي أن يعلم أنها تريد الحرب وليس الوساطة.
وفيما يلي آخر التطورات:
تراجع روسي
أعلن الجيش الروسي الجمعة أنّ القتال مستمر للسيطرة على قريتي ريفنوبل وأوروجايني، على الجبهة الجنوبية في أوكرانيا، ملمحا لأول مرة إلى تنازله عن أراض.
وتشدّد روسيا بقيادة فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في مطلع حزيران/يونيو أنه فشل، وأن كل الهجمات تم صدها، بينما تؤكد كييف أنها استعادت عدداً من القرى وحوالي مئة كيلومتر مربع، خصوصاً في الجبهة الجنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة: "في منطقة فريميفكا المكشوفة يدور القتال الأكثر نشاطاً في منطقتي قريتي ريفنوبل وأوروجايني"، معلنةً أنها صدت خمسة هجمات هناك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة سلاح الجو والمدفعية.
وكون القتال يدور في هذه المناطق يعني أن الخطوط الروسية تراجعت بضعة كيلومترات، في اتجاه الجنوب والشرق في محيط المنطقة المكشوفة في فريميفكا على حدود مناطق زابوريجيا ودونيتسك اللتين تحتلهما روسيا جزئياً.
وأعلن الجيش الأوكراني مرة أخرى التقدم الخميس على الرغم من "المقاومة القوية" للقوات الروسية. وتقع منطقة فريميفكا على بعد أكثر من عشرة كيلومترات شمال الخطوط الروسية المحصنة الرئيسية، التي تضم خصوصاً خنادق وأفخاخا للدبابات.
ومن شأن تحقيق أوكرانيا نجاحاً عسكرياً كبيراً في هذه المنطقة أن يقطع الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما سيشكل انتكاسة كبيرة لموسكو. ويرى محلّلون عسكريون أن أوكرانيا لم تستخدم بعد الجزء الأكبر من قواتها في هجومها المضاد، وما زالت تختبر الجبهة لتحديد نقاط الضعف.
"أكبر هجوم على كييف"
قال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا على تويتر: "إن الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام"، واصفًا هجوم الجمعة "بأكبر هجوم بالصواريخ على كييف منذ أسابيع". ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الإفريقي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.
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بعثة إفريقية
كانت البعثة إفريقية وصل إلى كييف امس الجمعة قبل أن تزور سان بطرسبرغ في اليوم التالي، من أجل وساطة سلام تهدف إلى حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا، وإن كان انسحاب عدد من أعضاء الوفد في اللحظة الأخيرة يضعف فرصها في النجاح.
وأعلنت رئاسة جنوب إفريقيا في تغريدة على تويتر أن رئيس البلاد جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وصل صباح الجمعة إلى أوكرانيا في إطار وفد يضم قادة أفارقة. ويفترض أن يبدأ رؤساء أربع دول إفريقية ورئيس حكومة وموفد خاص محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
انسحابات
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بيان الخميس "في فترة تصاعد النزاع، يجب تسريع البحث عن حل سلمي". وأعلن التلفزيون الوطني الكونغولي مساء الخميس أن الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي كانت مشاركته غير مؤكدة، لن يشارك في المهمة في نهاية المطاف. وسيمثله رئيس ديوان الرئاسة الجنرال فلوران نتسيبا الذي وصل إلى بولندا مساء الخميس على ما يبدو.
وانسحب رئيسا دولتين آخران هما الأوغندي يويري موسيفيني الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا واختار رئيس وزراء سابق موفدا خاصا، والمصري عبد الفتاح السيسي الذي سيمثله رئيس الحكومة. وقال المصدر الكونغولي إن ذلك "سيضعف على الأرجح المبادرة الإفريقية".
ولم تتأكد سوى مشاركة رامافوزا والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما وكذلك رئيس جزر القمر غزالي عثمان الذي يترأس الاتحاد الإفريقي منذ شباط/فبراير.
"لا تأثير"
وكانت بريتوريا أعلنت عن إطلاق مهمة إفريقية للسلام الشهر الماضي. وترفض جنوب إفريقيا التي تواج انتقاداتها لقربها من موسكو، إدانة روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنها تتبنى موقفا محايدًا وتريد الحوار.
ودانت الدول الأفريقية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 لكن بإجماع أقل من ذاك الذي سجل لدى القوى الغربية الكبرى. ويرى الخبراء أن فرص نجاح المهمة ضئيلة، إذ إن أوكرانيا أعلنت أنها ليست مستعدة لأي تسوية إقليمية وإن كان ذلك يمكن أن يمهد لخرج من النزاع.
وقال المحلل السياسي الأوكراني أناتولي أوكتسيو في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن القادة الأفارقة "لن يكونوا قادرين على تقديم أي شيء لنا في ما يتعلق بحل النزاع"، واضاف قوله: "لا يمكنهم لعب دور وسطاء"، معتبرا أن "وزنهم السياسي ضئيل ولا تاثير لهم".
من جهته، رأى جيريمي سيكينغز أستاذ السياسة في جامعة كيب تاون أن الوضع أشبه بـ"مسرحية"، موضحا أن رامافوزا "يحتاج فعلا إلى شيء ما لاستعادة مصداقيته ويحاول النجاة بهذه الضربة غير المضمونة على الإطلاق".