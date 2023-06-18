يتهم الكرملين كييف بتخريب السد الكهرومائي بغرض قطع مصدر رئيسي للمياه عن شبه جزيرة القرم وصرف الانتباه عن هجوم مضاد ضد الجيش الروسي
قال مسؤولون عسكريون بريطانيون في تقييمهم المستمر للحرب الروسية الأوكرانية إن الخسائر الروسية ربما تكون في أعلى مستوياتها منذ ذروة معركة باخموت في مارس الماضي.
وبحسب الاستخبارات البريطانية فقد تركزت أعنف المعارك في جنوب شرق مقاطعة زابوروجيا حول باخموت وإلى الغرب في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.
أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 16 قتيلا و31 مفقودا
أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء الفيضانات المدمرة التي نجمت عن تدمير سد كاخوفكا الذي تسيطر عليه روسيا.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية "قضى 16 شخصا: 14 في منطقة خيرسون واثنان في منطقة ميكولايف. ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين"، فيما أعلنت روسيا مقتل 29 شخصا في المناطق التي تسيطر عليها.
أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا
يحضر الأسبوع المقبل إلى لندن مسؤولون من أكثر من 60 دولة ومئات قادة الشركات العالميّة الكبرى لمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الثاني حول إعادة إعمار أوكرانيا حسبما أعلنت الحكومة البريطانيّة السبت.
في افتتاح المؤتمر الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى المشاركين بالقول خصوصا إنّ "إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا لا تقلّ أهمّية عن استراتيجيّتها العسكريّة" وفقا لبيان أصدره داونينغ ستريت.
وسيشدّد سوناك على أنّ "شجاعة أوكرانيا في ساحة المعركة يجب أن تسير بالتوازي مع رؤية القطاع الخاصّ لمساعدة البلاد على إعادة البناء والتعافي".
ويُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.
وتُشارك منظّمات غير حكوميّة في هذا المؤتمر حول إعادة الإعمار وهو الثاني الذي يُنظّم منذ بداية الحرب بعد مؤتمر عُقد السنة المنصرمة في لوغانو بسويسرا.
ومن بين القادة السياسيّين يُتوقّع حضور رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسيّة كاترين كولونا.
بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب قدّر البنك الدولي احتياجات أوكرانيا العاجلة بـ 14 مليار دولار لإصلاح الأضرار الناجمة من المعارك.
لكنّ انتعاش اقتصاد البلاد سيكلّف 441 مليار دولار حسب دراسة حديثة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والحكومة الأوكرانيّة وهو مبلغ يُتوقّع أن يزداد مع استمرار النزاع.
التحدّي في هذا المؤتمر يتمثّل أيضا في حشد القطاع الخاصّ إلى جنب المؤسّسات الماليّة الدوليّة الكبرى.
وتعتزم المملكة المتحدة خلال المؤتمر كشف مبادرات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء لتسهيل التعاون بين الشركات البريطانيّة والأوكرانيّة.
نيويورك تايمز: أدلة على ضلوع روسيا في تفجير سد كاخوفكا الأوكراني
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هناك أدلة تشير إلى أن تدمير سد كاخوفكا الضخم في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الشهر نتج عن انفجار داخلي تقف وراءه موسكو.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مهندسين وخبراء متفجرات، يوم الجمعة أن تحقيقا أجرته وجد أدلة تشير إلى انفجار عبوة ناسفة في ممر عبر القاعدة الخرسانية للسد مما أدى إلى تدميره في السادس من حزيران.
وأضافت الصحيفة "تشير الأدلة بوضوح إلى أن السد انهار نتيجة انفجار نفذه الجانب الذي يسيطر عليه. روسيا".
بوتين يرفض عناصر رئيسية في خطة السلام الأفريقية لصراع أوكرانيا
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت لقادة أفارقة جاءوا للتوسط لحل الصراع الأوكراني، قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أن معظم مقترحاتهم لا تستند لأسس سليمة مما وأد خطتهم تقريبا في مهدها، وهي خطة لاقت أيضا في مجملها رفضا من كييف.
وأكد بوتين التزام روسيا تجاه القارة الأفريقية في مستهل محادثات يوم السبت مع ممثلي السنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وجزر القمر وجنوب أفريقيا في قصر قسطنطين، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر والمطل على الشاطئ الجنوبي لخليج فنلندا بالقرب من سان بطرسبرغ.
رئيس جنوب إفريقيا لبوتين: "الحرب يجب ان تنتهي"
أعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة افريقية حول النزاع الأوكراني، السبت أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب ان تنتهي" في أوكرانيا.
وقال خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا "لا يمكن لحرب ان تستمر الى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب ان تنتهي"، مضيفا "من مصلحتنا المشتركة ان تنتهي هذه الحرب" ومشددا على أن الدول الافريقية "تتأثر في شكل سلبي" بهذا النزاع.
إضافة الى رامابوزا، يضم الوفد ثلاثة رؤساء آخرين هم ماكي سال (السنغال) وهاكايند هيشيليما (زامبيا) وغزالي عثماني (جزر القمر) الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، فضلا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.
ويلتقي الوفد بوتين في روسيا بعدما اجتمع الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.
وقال رئيس جزر القمر "نحن هنا للاستماع إليكم، للاستماع الى صوت الشعب الروسي".
وأضاف "نحن هنا لاقناع البلدين بسلوك طريق الحوار".
بوتين "مستعد" للحوار ويشيد بما وصفه مقاربةمتوازنة لإفريقيا في النزاع الأوكراني
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت "استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا ب"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.
وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا والتي وصل اليها وفد الوساطة الافريقية بعد زيارته كييف، "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية".
واضاف "نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند الى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".
ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة التفاوض مع موسكو منددا بعملية "غش" من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.
وتابع بوتين "في روسيا، نكن احتراما كبيرا لموقف الدول الافريقية من اجل الحفاظ على الاستقرار (...) وندعم تطلعاتها نحو سياسة سلمية".
وتابع أنه "يقدر" مساعي هذه الدول بحثا عن سبل لتسوية النزاع الاوكراني، مشددا على أن "التعزيز الشامل للعلاقات مع دول القارة الافريقية هو أولوية في السياسة الخارجية" الروسية.
بايدن: لن يكون الطريق "سهلا" أمام أوكرانيا للانضمام الى حلف شمال الأطلسي
أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي.
وقال بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.
ووصف بايدن ارسال مجموعة أولى من الرؤوس النووية الروسية الى بيلاروس بانه "غير مسؤول بالكامل".
وهذه الخطوة ثمرة اتفاق اعلن في آذار/مارس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي وضع اراضي بلاده في تصرف روسيا لمهاجمة اوكرانيا.
وتأتي ملاحظات بايدن فيما يستعد حلف شمال الاطلسي لعقد قمته السنوية في فيلينوس بليتوانيا يومي 11 و12 تموز/يوليو.
واوضح الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة انه لن تتم دعوة اوكرانيا للانضمام الى الحلف خلال القمة، مع تأكيده ان كييف ستصبح "عضوا في الحلف في وقت معين".
لكن الحلف يأمل رغم ذلك في عقد أول اجتماع لمجلس الاطلسي واوكرانيا في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال القمة.
صاروخ روسي يقتل 4 في منطقة خاركيف الأوكرانية
قال أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن ضربة صاروخية روسية على قرية صغيرة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا أدت إلى مقتل أربعة أشخاص يوم السبت.
وأضاف سينهوبوف على تلغرام أن الجيش الروسي قصف قرية هورييف كوزاتشوك وأن صاروخا موجها مضادا للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا. وقال إن أربعة مدنيين كانوا في السيارة لقوا حتفهم في الحال.
روسيا تؤكد انها صدت هجوما بمسيّرات استهدف مصفاة نفطية
أكدت روسيا السبت أنها صدت هجوما شن بمسيّرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.
وكتب حاكم منطقة بريانسك الكسندر بوغوماز عبر تلغرام "الدفاعات الجوية الروسية في منطقة نوفوزيبكوف صدت خلال الليل هجوما للقوات الأوكرانية على مصفاة دروجبا النفطية".
وأضاف "بفضل مهنية عسكريينا (..) دمرت ثلاث مسيّرات".
وكثرت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 في الأسابيع الأخيرة بعد الاعلان عن هجوم أوكراني مضاد.
في التاسع من حزيران/يونيو، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما تحطمت مسيّرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.
وكالة تاس: الكرملين يربط بين منح الاعتماد لوسائل الإعلام الغربية و"سلوكها"
نقلت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله يوم السبت إن روسيا ستأخذ في الاعتبار "سلوك" وسائل الإعلام الغربية عند اتخاذ قرار بشأن اعتماد صحفييها في المنتديات الرئيسية في روسيا.
ولم يحصل الصحفيون من الدول التي تسميها روسيا "غير ودية" على اعتماد لتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي المقام حاليا.