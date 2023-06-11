شاهد: روسيا تصد هجوما شنته أوكرانيا على إحدى سفنها في البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

وقعت عدة حوادث شملت سفن حربية أو طائرات روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

أعلنت روسيا الأحد أنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب غاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم وقع ليلة السبت الأحد بينما كانت السفينة الروسية تقوم بمهمتها "لضمان الأمن على طول خطي أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود".

ويُستخدم هذان الخطان لنقل الغاز الروسي إلى تركيا.

وتمكنت السفينة من تدمير جميع السفن الأوكرانية ولم تتعرض لأضرار، بحسب الوزارة الروسية.