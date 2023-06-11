EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: روسيا تصد هجوما شنته أوكرانيا على إحدى سفنها في البحر الأسود

روسيا تصد هجوما أوكرانيا في البحر الأسود
روسيا تصد هجوما أوكرانيا في البحر الأسود   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

وقعت عدة حوادث شملت سفن حربية أو طائرات روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

أعلنت روسيا الأحد أنها صدت هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب غاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة".

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم وقع ليلة السبت الأحد بينما كانت السفينة الروسية تقوم بمهمتها "لضمان الأمن على طول خطي أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود".

ويُستخدم هذان الخطان لنقل الغاز الروسي إلى تركيا.

وتمكنت السفينة من تدمير جميع السفن الأوكرانية ولم تتعرض لأضرار، بحسب الوزارة الروسية.

مواضيع إضافية

زيلينسكي يتكتم على الهجوم المضاد القائم حاليا.. وكندا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شاهد: خلال تسجيله رسالة مصورة على وقع دوي القصف.. كبير حاخامات أوكرانيا يتخذ ملجأ للنجاة

الاتحاد الأوروبي يطلق أول مناقصة لمشتريات الغاز بشكل جماعي