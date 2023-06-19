صفقة تاريخية.. إنديغو الهندية للطيران تطلب شراء 500 طائرة إيرباص

بقلم: يورونيوز

كانت الشركة المنافسة إير إنديا حاملة الرقم القياسي السابق مع طلب شراء 470 طائرة في شباط/ فبراير 2022.

أعلنت شركة إنديغو الهندية للطيران ذات التكلفة المنخفضة الإثنين، أنّها طلبت في معرض لوبورجيه لصناعات الطيران شراء 500 طائرة إيرباص إيه-320 من المصنّع الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بييتر إلبيرز إنّ هذه الطلبية البالغة قيمتها 55 مليار دولار بحسب لائحة الأسعار الرسمية، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران المدني وخطوة "تاريخية" للشركتين. ومن المتوقّع تسليم الطائرات بين 2030 و2035.

وقال رئيس إيرباص غييوم فوري: "يشكل التوقيع على الطلبية منعطفا كبيرا، وحسب علمنا وذاكرتنا لم تطلب أي جهة على الإطلاق" هذا العدد من الطائرات في طلبية واحدة.

ومع سجلّ طلبيات يفوق 1300 طائرة، فإنّ العقد يجعل أيضاً من إنديغو أكبر زبائن إيرباص لطائرات إيه 320، وسط مساعيها لتلبية الطلب في الدولة الأكثر تعداداً للسكّان في العالم.

والشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة، هي من الأكبر في قطاع الطيران الداخلي في الهند، التي كانت أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم قبل جائحة كورونا.

وكانت الشركة المنافسة "إير إنديا" حاملة الرقم القياسي السابق، مع طلب شراء 470 طائرة في شباط/ فبراير 2022، علمًا بأن الطلبية كانت مشتركة بين إيرباص والمنافس الأميركي بوينغ.