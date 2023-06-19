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مقتل حارس أمن طعناً أمام السفارة البرازيلية في تونس

الشرطة الجنائية التونسية تتفقد موقع تنفيذ هجوم استهدف شرطيين في تونس العاصمة في 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
الشرطة الجنائية التونسية تتفقد موقع تنفيذ هجوم استهدف شرطيين في تونس العاصمة في 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.   -  Copyright  FETHI BELAID/AFP
بقلم:  يورونيوز

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية: "هذا عمل إجرامي لا علاقة له بالإرهاب"، مشيراً إلى أنّ المهاجم يعاني من "اضطرابات عقلية".

قُتل حارس أمن أمام سفارة البرازيل في تونس الإثنين، إثر تعرّضه للطعن على يد مهاجم أوقفته الشرطة، حسبما أفادت وزارة الداخلية التي أكّدت أنّ الهجوم "لا علاقة له بالإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان، إنّ حارس الأمن "تعرّض للطعن بآلة حادّة من قبل شخص أثناء التحرّي معه حول أسباب وجوده في محيط السفارة".

وأصيب الحارس بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس.

وتمّ القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته في "ساقه"، وفقاً للمصدر ذاته، ونُقل المهاجم الذي لم يتمّ الكشف عن هويته إلى المستشفى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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