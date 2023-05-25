مقتل امرأة وشرطيين خلال عملية طعن أتبعها إطلاق نار في اليابان

بقلم: يورونيوز

لقيت امرأة وشرطيان مصرعهم على يد رجل في ناغانو وسط اليابان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تحدثت عن هجوم بسلاح ابيض وسلاح ناري.

تحصن المشتبه به في عملية طعن وإطلاق نار، داخل مبنى وفقًا لوسائل الإعلام المحلية منها قناة "ان ايتش كاي" (NHK) التلفزيونية العامة.

ونقلت القناة عن شاهد عيان قوله: "كنت أعمل في مزرعة عندما هرعت امرأة آتيةً من الطريق وهي تستغيث قائلة "ساعدوني"، ثم سقطت. وكان خلفها رجل يرتدي ثياباً للتمويه، بحوزته سكين طويلة، فطعنها في ظهرها". وكان المعتدي يرتدي بحسب الشرطة إضافة لزي التمويه، نظارات شمسية وقبعة وقناعا.

واضاف الشاهد أنه اتصل بعد ذلك بخدمات الطوارئ، وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، أطلق الرجل عليهم النار من بندقية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ودعت السلطات المحلية سكان المناطق المحيطة "بناكانو" في شمال شرق مدينة ناغانو، حيث وقعت المأساة إلى ملازمة منازلهم.

وتعد جرائم القتل العمد نادرة جدًا في اليابان، حيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة. ومع ذلك، هز مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي البلاد العام الماضي، وقُتل بسلاح ناري محلي الصنع أثناء إلقاء خطاب انتخابي في نارا، في غرب البلاد.

والشهر الماضي، أُوقف شاب بعدما ألقى عبوة ناسفة في اتجاه رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، أثناء قيامه برحلة إلى ميناء صيد صغير في مقاطعة واكاياما (غرب)، ولم يصب كيشيدا بأذى.