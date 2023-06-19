على خلفية خطط مروعة..انعقاد أول محاكمة في تهم تخص الإرهاب اليميني المتطرف في فرنسا

بقلم: يورونيوز

بالإضافة إلى المناقشات عبر الإنترنت، كشف التحقيق الفرنسي عن شراء أسلحة، بما في ذلك ثلاث بنادق نصف آلية، والبحث عن معلومات حول أهداف محتملة مثل المساجد الباريسية أو المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

في أول محاكمة في تهم متعلقة بالإرهاب اليميني المتطرف في فرنسا، اعترف أحد المتهمين يوم الإثنين بأنه كان "يضع خططًا للعمليات"، بينما أكد أنه لم يكن قادرًا على "الانتقال إلى مرحلة التنفيذ".

ويحاكم أربعة رجال من حركة النازيين الجدد تتراوح أعمارهم بين 22 و28 عامًا أمام محكمة جنايات في باريس بتهمة الإرهاب.

وجلسة الاستماع الجنائية هذه هي الأولى الموجهة نحو منتمين إلى اليمين المتطرف.

ووفقًا للادعاء، فإن المتهمين شاركوا في منتدى خاص حول العنف، وبحسب القضاة، فإن المناقشات "انجرفت بسرعة كبيرة نحو تطوير مشاريع إرهابية تحت زخم ألكسندر جيليت، الأكثر راديكالية والأكثر تحفيزًا" في المجموعة.

وفي كتابات ألكسندر جيليت، الذي كان شرطيًا متطوعًا في منطقة غرونوبل، رسائل رحب فيها بأفعال "الصليبي بريفيك"، في إشارة إلى اليميني النرويجي المتطرف أندرس بيرينغ بريفيك الذي قتل 77 شخصًا في تموز/ يوليو 2011.

كما وجد المحققون وثيقة غير مكتملة، "يبدو أنها تعلن عن هجوم في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018"، بعد خمس سنوات من هجمات باريس وسان دوني، ويقولون إنهم يريدون استهداف أماكن يتردد إليها الإسلاميون و"الشيوعيون الماركسيون الخونة ".