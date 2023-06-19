تنفيذًا لاتفاق العلا.. الإمارات وقطر تعلنان إعادة عمل سفارتيهما واستئناف العمل الدبلوماسي

بقلم: يورونيوز

يأتي القرار بعد تحسن العلاقات بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين بين البلدين، أي منذ توقيع "اتفاق العُلا" مطلع عام 2021.

قررت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما عبر استئناف عمل السفارة الإماراتية في الدوحة، وسفارة قطر لدى أبوظبي وقنصليتها في دبي، الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) خبرا جاء فيه: "الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 حزيران/ يونيو 2023".

كما ذكر بيان للخارجية القطرية أنه انطلاقًا من “اتفاق العلا”، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وأكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب البيان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها اليوم.

ويأتي القرار بعد تحسن العلاقات بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين بين البلدين، أي منذ توقيع "اتفاق العُلا" مطلع عام 2021.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت أزمة دبلوماسية بعد فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة عام 2017.

وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإمارات في أيار/ مايو من عام 2022 وقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في حين زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاصمة القطرية الدوحة في كانون أول/ ديسمبر من عام 2022.