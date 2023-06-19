شاهد: في رحلته الخارجية الأولى منذ وصوله إلى العرش.. إمبراطور اليابان يزور إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

يسعى ناروهيتو إلى التأكيد على الصداقة بين اليابان وإندونيسيا خلال زيارته التي تستغرق أسبوعًا.

التقى الإمبراطور الياباني ناروهيتو بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الإثنين، وهو اليوم الثالث من رحلته الخارجية الرسمية الأولى منذ وصوله إلى العرش عام 2019.

واستقبل ويدودو رفقة السيدة الأولى لإندونيسيا إيريانا، الإمبراطور وزوجته ماساكو في قصر بوجور الرئاسي، وسط أجواء احتفالية تقليدية وعزف للنشيدين الوطنيين للبلدين.

الإمبراطور الياباني والرئيس الإندونيسي Adi Weda/AP

ويسعى ناروهيتو إلى التأكيد على الصداقة بين اليابان وإندونيسيا خلال زيارته التي تستغرق أسبوعًا، وقال مسؤولون إن الزعيمين سيتحدثان عن التعاون بين البلدين.

وصل الإمبراطور إلى العاصمة يوم السبت وزار بعض الأماكن في المدينة، بما في ذلك محطة مترو جاكرتا، وهي أول خط مترو أنفاق في إندونيسيا وتم تمويلها بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وتسعى اليابان بشكل متزايد إلى تعميق العلاقات مع الدول النامية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.