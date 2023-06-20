بقلم: يورونيوز

سلطات طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان

أعدم رجل مدان بتهمة القتل، رميا بالرصاص الثلاثاء في ساحة مسجد في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون، وهي عملية الإعدام العلنية الثانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

وأوضح مسؤولون في ولاية لغمان في بيان "أُعدم علنا في بلدة سلطان غازي بابا، مركز الولاية حتى يتألم ويصبح درسا للآخرين".

وأفاد البيان أن الرجل اسمه "أجمل، ابن نسيم" مشيرا إلى أنه قتل خمسة أشخاص.

وقال مسؤول في دائرة الإعلام والثقافة في الولاية لوكالة فرانس برس إن نحو ألفَي شخص شاهدوا عملية الإعدام، من بينهم أقارب ضحايا أجمل، وأن الحكم والإعدام نفذا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ورغم أن عمليات الإعدام العلنية كانت أكثر شيوعا خلال حكم طالبان الأول من 1996-2001، فإن أول إعدام علني منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة نفِّذ في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي في ولاية فراه.