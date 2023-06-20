شاهد: أضرار جسيمة جراء عاصفة شديدة ضربت وسط فرنسا

بقلم: يورونيوز

نشرت وسائل إعلام فرنسية صورًا للأضرار الناجمة عن اجتياح العواصف عدة أماكن من البلاد، وتحديدًا منطقتي النورماندي والإيل دو فرانس.

يظهر مشهد مصور، الأضرار المادية الجسيمة التي تسببت بها عاصفة عنيفة اجتاحت فرنسا خلال الساعات الماضية.

وتظهر الأشجار المقتلعة التي تسببت في إغلاق عدد من الطرق أمام حركة السير، كما تظهر الأسقف المعدنية للمنازل وهي تتطاير وخطوط الكهرباء المتقطعة، والكروم التي تعرضت للسحق في بلدة برويي الصغيرة في وسط البلاد.

وتسببت هذه الأعاصير والعواصف بتعطل حركة القطارات وانقطاع التيار الكهربائي، وتحرك رجال الإطفاء والإنقاذ على الفور، لرفع الأشجار المقتلعة وكذلك لتقديم المساعدة للمواطنين الذين تضررت منازلهم نتيجة للعاصفة.