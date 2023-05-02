EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: مقتل 6 أشخاص في حوادث سير بسبب عاصفة غبارية في ولاية إيلينوي الأمريكية

Access to the comments محادثة
قالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث سير
قالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث سير   -  Copyright  AFP
بقلم:  يورونيوز

أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط الغبار والضباب والدخان الناتج عن السيارات المحترقة والتي خرجت عن الطريق في ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم الإثنين في حوادث تصادم بين نحو مئة سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية بعد أن تسببت عاصفة غبارية في انخفاض مستوى الرؤية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث سير في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي "بسبب الرياح الشديدة التي هبّت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع".

وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح على امتداد أكثر من ثلاثة كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.

وأفادت الشرطة أن اكثر من 30 شخصاً نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح "ما بين طفيفة ومهددة للحياة". وراوحت أعمار الضحايا بين عامين و80 عاماً.

وأظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط الغبار والضباب والدخان الناتج عن السيارات المحترقة والتي خرجت عن الطريق في ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.

وقتل ثمانية أشخاص في حادث مماثل في ولاية يوتا عام 2021 عندما تسببت عاصفة رملية في سلسلة اصطدامات بين 22 سيارة.

المصادر الإضافية • وكالات

مواضيع إضافية

شاهد: حادث سير ضخم لعشرات المركبات في الصين

حادث سير يوقع تسعة قتلى في الجزائر

16 قتيلا على الأقل و21 جريحا في حادث سير في تركيا