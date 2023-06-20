EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: طائرة مدنية تهبط في مطار تايوان الدولي بعجلة أمامية واحدة

الطائرة تابعة للخطوط الجوية منخفضة التكلفة "فلاي سكوت"
الطائرة تابعة للخطوط الجوية منخفضة التكلفة "فلاي سكوت"   -  Copyright  AP
بقلم:  يورونيوز

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية "سكوت"، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، بعجلة أمامية واحدة في مطار تايوان الدولي قادمة من كوريا الجنوبية.

والشركة إحدى الشركات منخفضة التكلفة، وكانت في رحلة جوية من كوريا الجنوبية إلى تايوان ليل الأحد-الإثنين، وهبطت من دون إصابات في صفوف الركاب. 

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع الفيديو أعلاه وهو يوثق غياب العجلية الأمامية اليسرى للطائرة السياحية من طراز بوينغ 787-9.   

وقال مسؤولون في الشركة إن الطيّار على متن الرحلة TR897 لاحظ خللاً في ضغط الإطارات قبل الهبوط ولكن من غير المعرف ما إذا كانت الطائرة خسرت عجلتها خلال عملية الهبوط والاحتكاك بالمدرج أو قبل ذلك. 

ولم تتمكن الطائرة من العودة إلى كوريا الجنوبية. 

وبحسب وزارة النقل في سنغافورة، فإن إدارة الطيران المدني والجهات المعنية ستحقق في الحادث.

المصادر الإضافية • وكالات

مواضيع إضافية

بوينغ مضطرة إلى فحص كل طائرات 737 من الجيل القديم

شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها بقسم من طائرات بوينغ 777

طائرة بوينغ 737 ماكس كندية تغيّر وجهتها بسبب مشكلة في المحرك