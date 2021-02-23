شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها بقسم من طائرات بوينغ 777

مُنعت كل طائرات "بوينغ 777" المجهّزة بمحرك بي دبليو 4000 الذي احترق الأحد خلال رحلة فوق كولورادو في غرب الولايات المتحدة، والبالغ عددها الإجمالي 128 طائرة، من التحليق عالمياً. وكانت شركة بوينغ قد أصدرت مساء الأحد "توصية" بتعليق استخدام هذه الطائرات، فيما أكّدت الإثنين متحدّثة منع تحليق هذا الطراز.

المجهّزة بمحرك الذي احترق الأحد خلال رحلة فوق كولورادو في غرب الولايات المتحدة، والبالغ عددها الإجمالي 128 طائرة، من التحليق عالمياً. وكانت شركة قد أصدرت مساء الأحد "توصية" بتعليق استخدام هذه الطائرات، فيما أكّدت الإثنين متحدّثة منع تحليق هذا الطراز. أعلنت " يونايتد إيرلاينز" التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية وشركة "أول نيبون إيرلاينز" (التي شهدت حادثاً مماثلاً في الماضي) وثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية "أزيانا إيرلاينز" وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرك كالذي سبب الحريق. وتطبق هذه الشركات توصية من مجموعة بوينغ الأميركية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع. أما الشركة الأولى في كوريا الجنوبية، "كوريان إير" فتضاربت الأنباء حول قرارها، وقالت في النهاية إنها تنتظر التوصيات الرسمية من الدولة.

التي طال الحادث إحدى طائراتها، وشركة الطيران اليابانية وشركة وثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرك كالذي سبب الحريق. وتطبق هذه الشركات توصية من مجموعة بوينغ الأميركية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع. أما الشركة الأولى في كوريا الجنوبية، فتضاربت الأنباء حول قرارها، وقالت في النهاية إنها تنتظر التوصيات الرسمية من الدولة. أمرت هيئة الطيران المدني الأميركية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات بوينغ 777. وتجري الهيئة الوطنية الأميركية للنقل والأمن تحقيقاً في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. والإثنين قرّرت المملكة المتحدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بيونغ 777 المجهّزة بهذا الطراز من المحركات.

مدة التحقيق

قالت بوينغ في بيان "أثناء التحقيق أوصينا بتعليق استخدام طائرات 777 الـ69 التي هي في الخدمة و59 طائرة مجهزة بمحرك برات أند ويتني 4000-112". وقال الخبير ميشال ميرلوزو في مركز أبحاث "إير إنسايت ريسرتش" إنه "يجب التأكد من موثوقية المحركات الموضوعة في الخدمة والتثبّت من عدم تعرّضها لتشققات، وفهم حقيقة ما حصل". وتابع "يجب التأكد مما إذا كانت المشكلة معدنية، أو مشكلة صيانة أو تصنيع أو تشغيل، الأمر سيستغرق وقتاً".

ماذا حدث السبت الفائت؟

بعد اندلاع حريق في محركها الأيمن، اضطرت طائرة بوينغ 777-220 تابعة ليونايتد ايرلاينز أقلعت للتو السبت من دينفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي) وعلى متنها 231 راكباً و10 من أفراد الطاقم، للعودة إلى المطار والقيام بهبوط اضطراري. وحطت الطائرة على مدرج المطار دون مشاكل ولم يصب أحد بأذى. وأعلنت السلطات المحلية أن حطاماً بعضه كبير الحجم تناثر على منطقة سكنية في برومفيلد، إحدى ضواحي دينفر أثناء عودة الطائرة إلى المطار دون إصابة أحد على الأرض.

زيت فوق النار

تشكل الحادثة انتكاسة لشركة بوينغ التي ما زالت تحاول التعافي من أزمة طرازها الرائد 737 ماكس الذي مُنع من التحليق في أيار/مايو 2019 بعد مصرع 346 شخصاً جراء تحطّم طائرتين من هذا الطراز. وبعد حظر دام 20 شهراً سمح لطائرة 737 ماكس بالتحليق مجدداً بعد تعديلات وبروتوكولات جديدة في تدريب الطيارين. وتعاني "بوينغ" على غرار منافستها "إيرباص" من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 على النقل الجوي في العالم ما أدى إلى إلغاء عقود لشراء مئات الطائرات.