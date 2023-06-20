قبل أيام من عيد الأضحى.. الحجاج يتوافدون على مكة لأداء مناسك الحج

بقلم: يورونيوز

كما في كل عام يتوافد الحجاج من مختلف الجنسيات على المدينتين المقدستين لدى المسلمين مكة والمدينة لأداء مناسك الحج.

قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، وصل أكثر من مليون مسلم إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء الفريضة التي تمثل أحد الأركان الخمس في الإسلام. ويعج مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالمسافرين الواصلين جوا من مختلف أنحاء العالم.

وكانت وزارة الحج السعودية، قد أعلنت أن المملكة أنهت استعداداتها من كافة النواحي لبدء استقبال الحجاج. وتتوقع الوزارة، أن يصل العدد النهائي للحجاج خلال هذا العام إلى أكثر من مليوني حاج من 160 دولة. ومن المفترض أن يبدأ موسم العام الحالي في 26 يونيو/ حزيران.

ويعتبر الوقوف على جبل عرفة من أهم مناسك الحج عند المسلمين، ويأتي في اليوم الذي يسبق عيد الأضحى مباشرة. وأنفقت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا.

ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا للدخل المالي للمملكة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويا، والحصول على عائدات تبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030. وقبل جائحة كورونا، كان نحو 19 مليون مسلم يزورون سنويا المملكة لأداء العمرة.