شاهد: عناصر مشاة البحرية الأوكرانية يشاركون في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية

بقلم: يورونيوز

نشرت القوات الأوكرانية مقطعًا مصورًا لهجوم مشاة البحرية على بعض المواقع الروسية في منطقة دونيتسك، تزامنًا مع استمرار الهجوم المضاد في شرق البلاد.

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