EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عناصر مشاة البحرية الأوكرانية يشاركون في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

نشرت القوات الأوكرانية مقطعًا مصورًا لهجوم مشاة البحرية على بعض المواقع الروسية في منطقة دونيتسك، تزامنًا مع استمرار الهجوم المضاد في شرق البلاد.

واستخدم مشاة البحرية من اللواء 35، خلال جولة للصحافيين، قاذفة قنابل آلية سوفيتية التصميم (تسمى AGS-17 Plamya) باتجاه إحداثيات قدمها مركز القيادة.

وقال أحد أفراد مشاة البحرية إن أسلحتهم هدفها تقديم الدعم أثناء الهجمات الأوكرانية، وصد هجمات الدروع والمشاة الروسية.

ومع استمرار ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون نحو الأهداف الروسية، يتمركز جنود المشاة في خنادق بانتظار القوات الروسية.

وبعد إطلاق القنابل اليدوية وقذائف الهاون، قام الفريق بالاختباء بين الأشجار وتمويه المدافع، ثم استقروا في خنادقهم من أجل المعارك المقبلة.

مواضيع إضافية

تزامنًا مع اضطرابات في القطاع.. "علي بابا" الصينية العملاقة تعين رئيسًا جديدًا لمجلس إدارتها

كارلوس غصن يرفع دعوى ضدّ شركة نيسان في بيروت ويطالبها بمليار دولار كتعويضات

شاهد: جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ هيمارس الأمريكية الصنع

Hot Topic

المزيد عن موضوع

الغزو الروسي لأوكرانيا