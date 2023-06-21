فقدان أثر "سبّاح محترف" لدى عبوره قناة المانش من بريطانيا إلى فرنسا

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية فقدان أثر "سبّاح محترف" كان يعبر قناة المانش من بريطانيا إلى فرنسا الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أوقفت مساء عمليات البحث التي استغرقت ساعات واستُخدمت فيها إمكانات كبيرة.

وأوضحت السلطات البحرية الفرنسية أن مركز عمليات المراقبة والإنقاذ في منطقة غري نيه الساحلية الذي تلقى نهار الثلاثاء بلاغاً باختفاء السبّاح، سارع إلى تخصيص مروحيتين عسكريتين فرنسية وبلجيكية وزورقين تابعين للبحرية الفرنسية وللدرك الفرنسي وقارب منقذين بحريين للبحث عن المفقود.

لكنّها أشارت إلى أن السلطات المسؤولة عن بحر المانش قررت كفّ عمليات البحث نظراً إلى "عدم توافر عناصر إضافية" إلى كونها شملت "كل القطاع المحتمل للاختفاء طوال ساعات".

وأشارت السلطات البحرية إلى أن الإعلان عن انتهاء عمليات البحث جاء بعد "أكثر من ست ساعات" على تلقيها البلاغ.

وأوضحت ناطقة باسم السلطات أن هوية السبّاح وعمره لم يُعرفا بعد.

وذكّرت بأن هذا النوع من العبور "الاحترافي" مسموح به فقط من بريطانيا وليس من فرنسا، وينبغي إلزامياً أن يحصل بمرافقة قارب.

وكانت هيئة "ميتيو فرانس" للأرصاد الجوية أعلنت الثلاثاء أن مقاطعات شمال فرنسا مصنّفة "صفراء" بسبب احتمال حصول عواصف رعدية فيها.