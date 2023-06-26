شاهد: دوقة يورك تجري جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني بالثدي

بقلم: يورونيوز

خرجت دوقة يورك من مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، يوم الأحد بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني بالثدي.

تم تشخيص سارة مارجريت فيرغسون زوجة الأمير أندرو السابقة والبالغة 63 عاما، بسرطان الثدي بعد تصوير دوري بالأشعة السينية.

وأكد المتحدث باسم الدوقة أن الجراحة كانت ناجحة. وأضاف أن الدوقة تتلقى أفضل رعاية طبية وقد أخبرها الأطباء أنها تتعافى بشكل جيد. وتمضي حاليا فترة التعافى مع عائلتها.

وكانت الدوقة قد سجلت مقابلة في بودكاست "محادثات الشاي مع الدوقة وسارة" تناولت خلالها تجربتها بالإصابة بسرطان الثدي.