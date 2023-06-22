حدث في أمريكا: تركت طفلتها ابنة الـ 16 شهرا وحيدة في المنزل وذهبت في إجازة .. لتعود وتجدها ميتة

بقلم: يورونيوز

ذكرت الشرطة، أن كريستل كانديلاريو (31 عامًا) من كليفلاند، تركت ابنتها بمفردها في المنزل لتتمكن من السفر إلى بورتو ريكو وديترويت من 8 يونيو/حزيران إلى 16 يونيو/حزيران.

اتهمت امرأة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة بالقتل بعد وفاة ابنتها البالغة من العمر 16 شهرا بعد أن تركتها في المنزل لمدة ثمانية أيام أثناء سفرها في إجازة.

وذكرت الشرطة، أن كريستل كانديلاريو (31 عامًا) من كليفلاند، تركت ابنتها بمفردها في المنزل لتتمكن من السفر إلى بورتو ريكو وديترويت من 8 يونيو/حزيران إلى 16 يونيو/حزيران.

وقال مكتب شريف مقاطعة كاياهوغا، إن كانديلاريو تركت ابنتها وحيدة بلا رعاية داخل المنزل خلال هذه الفترة، ولدى عودتها إلى المنزل يوم الجمعة الماضي وجدت أن طفلتها لا تتحرك. وعلى الفولا تم اعتقال الأم وتوجيه تهمة القتل لها.

وأفاد الطبيب الشرعي في وقت لاحق، أن جيلين توفيت في 16 يونيو/حزيران. ولم يفصح حتى اليوم عن سبب الوفاة. وقال المحققون، إن الفتاة كانت تعاني من الجفاف الحاد عندما تم العثور عليها.

الجارة سولين غونزاليس، قالت إن كانديلاريو لم تكن الأم المثالية، وعادة ما كانت لجدتها لتعتني بها.، وأضافت أن كانديلاريو كانت دائما مشغولة وتريد الخروج ولا تتفرغ للاهتمام بطفلتها. ومن المقرر أن تحضر الأم جلسة استماع قبل المحاكمة يوم 28 يونيو/حزيران.

وتعتبر كانديلاريو، الأم الثانية في كليفلاند في أوهايو الأمريكية، التي يتم اتهامها بقتل طفلها خلال الأيام القليلة الماضية.

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 1020 حالة وفاة في ولاية أوهايو في عام 2021 وأن معدل الوفيات في الولاية في ذلك العام كان 9.3 لكل 100.000 شخص.

وبحسب المركز نفسه، فإن إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم يعتبر من المشاكل الشائعة في الولايات المتحدة.