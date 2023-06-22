رئيس الوزراء النيوزيلندي ينتقد تشبيه بايدن للرئيس الصيني "بالطاغية"

بقلم: يورونيوز

شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ بالطاغية"خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي مما أغضب الصين التي اعتبرت تصريحه "غير مسؤول وبعيد عن الواقع"، وقال رئيس الوزراء النيوزلندي إن شكل الحكومة في الصين أمر داخلي يخص الشعب الصيني وحده.

أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي الخميس، أنه لا يتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ساوى بين الرئيس الصيني شي جينبينغ و"الطغاة"، وذلك قبل زيارة مرتقبة إلى بكين الأسبوع المقبل.

ورداً على سؤال إن كان يتفق مع تقييم بايدن لشي، أجاب كريس هيبكينز ب "لا"، مؤكداً أن "شكل الحكومة لدى الصين أمر يخص الشعب الصيني".

ومن المقرر أن يلتقي هيبكينز بشي الأسبوع المقبل مع توجهه على رأس وفد تجاري إلى الصين في اول زيارة لزعيم نيوزيلندي منذ بدء جائحة كوفيد.

وكان بايدن، قد شبه الثلاثاء الرئيس الصيني شي جينبينغ بالطاغية، خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي، ممّا أغضب الصين التي اعتبرت تصريحه "غير مسؤول وبعيد عن الواقع".

وقال بايدن في الحفل في شمال كاليفورنيا إن شي غضب بسبب حادثة المنطاد الصيني الذي أسقطته واشنطن في شباط/فبراير فوق أراضيها، مشيراً الى أن "السبب الذي جعل شي جينبينغ يستاء بشدة عندما أسقطت ذلك المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك".

وتابع "أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للطغاة، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث". ورداً على تصريحات بايدن، انتقدت بكين الأربعاء ما وصفته بأنه "استفزاز سياسي صريح". وفي السابق، كانت نيوزيلندا أقل انتقاداً لحكومة الصين مقارنة بحلفائها الغربيين.