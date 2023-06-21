بعد إقرار نجله بالذنب في قضايا مخالفات ضريبية وحيازة سلاح.. بايدن يعلق "فخور جدا بأبني"

بقلم: يورونيوز

قال محامي هانتر بايدن إن "خمس سنوات من التحقيق بشأن هانتر بايدن انتهت عقب اتفاق مع وزارة العدل".

قال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء إن هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.

كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحاً نارياً رغم تعاطيه المخدرات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد محاميه في بيان الثلاثاء أنّ هذا الاعتراف "يضع حداً" للدعاوى المرفوعة ضدّ هانتر بايدن. وأضاف أنّ "هانتر ملتزم بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان".

وعندما سئل الرئيس بايدن الثلاثاء خلال مناسبة في كاليفورنيا عن الاتفاق الذي أبرمه هانتر مع المحكمة، أجاب "أنا فخور جدا بابني".

بينما صرح البيت الأبيض بأن "الرئيس يدعم جهود ابنه هانتر في بناء حياة جديدة".

من جانبها، ندّدت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنّب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأيّ ثمن.

من جهته، اعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في تعليق عبر شبكته "تروث سوشل"، أنّ هانتر لم يتلقّ سوى "غرامة عادية لانتهاكه قانون القيادة"، مكرّراً قوله إنّ النظام القضائي "لا يعمل".

كما ندّد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي بـ"معاملة تفضيلية".

هانتر بايدن، البالغ من العمر 53 عاماً، واجه الكثير من التحقيقات بتوجيه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والجمهوريين، في تهم تتعلق بمخالفات في التعامل مع الصين وأوكرانيا ومسائل أخرى.

وأعلن هانتر في ديسمبر/كانون الأول عام 2020 أن المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير يحقق معه في اتهامات تتعلق بالضرائب.

- "فخور" -

ويسرد هانتر أول دراما في حياته التي تتمثّل في وفاة والدته وأخته الصغيرة في حادث سيارة في العام 1972.

حينها، كان بو وهانتر صغيرين وأصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع بعد انتخاب جو بايدن سيناتوراً عن ولاية ديلاوير.

بعد ذلك، تزوّج الديموقراطي من جيل بايدن، التي ربّى معها ولديه وأنجب منها ابنة.

هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، يصعد إلى طائرة الرئاسة، السبت 4 فبراير 2023 Patrick Semansky/Copyright 2023 The AP

في كتابه، يؤكد هانتر بايدن، المحامي السابق ورجل الأعمال الذي تحوّل إلى فنّان، أنّه توقّف عن شرب الكحول وتعاطي المخدرات.

لطالما دعمه الرئيس الأميركي علناً، وقال إنه "فخور" به، خلال مناظرة ساخنة في مواجهة دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ويرفض جو بايدن اتهامات الفساد الصادرة عن المعارضة الجمهورية في البرلمان التي تقول إنّه قام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، بينما كان جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً من علاقات والده واسمه.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "ام اس ان بي سي" في أيار/مايو الماضي "ابني لم يرتكب أي خطأ"، مضيفاً "أنا أثق به".