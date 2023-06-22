تقرير روسي يصور اشتداد المعارك على خط المواجهة في دونيتسك

بقلم: يورونيوز

أفاد التقرير بأن القوات الروسية تتصدى بنجاح للهجوم المضاد الأوكراني، ودمرت ثلاث دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية.

بث التلفزيون الرسمي الروسي يوم الأربعاء، تقريراً مصوّراً، لما قال إنه عمل عسكري في "اتجاه فوهليدار" في منطقة دونيتسك.

وبحسب التقرير، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع هجمات ضخمة في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك، وزعمت القوات الروسية أنها تصدت لها ودمرت ثلاث دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية. وقال أحد الجنود: "(العدو) يتقدم بقوات كبيرة. فرق المشاة قادمة لكننا ندفعها للوراء ولا ندعها تتقدم".

وانتهى التقرير بإعلان وزارة الدفاع الروسية تنفيذ غارة بمنظومة صواريخ روسية عالية الدقة، دمرت مرعات ومركبات عسكرية.