شاهد: الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويفجر منزل فلسطيني "قتل جنديا إسرائيليا"

بقلم: يورونيوز

قام الجيش الإسرائيلي بتفجير منزل يعود لفلسطيني كان قد قتل جنديًا إسرائيليًا العام الماضي. واقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة مع عدد من الجرافات والمدرعات.

وفي الأسبوع الماضي، فجر الجيش الإسرائيلي منزل فلسطيني آخر، كسياسة تتبعها إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضدها. الأمر الذي يواجه انتقادات من قبل الكثيرين الذين يعتبرونه يرقى إلى العقاب الجماعي.

تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أن اقتحم مئات من المستوطنين الإسرائيليين بلدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، وأضرموا النار في عشرات السيارات والمنازل للانتقام لمقتل أربعة إسرائيليين على أيدي مسلحين فلسطينيين في اليوم السابق.

والأربعاء، قامت طائرة مسيّرة إسرائيلية بقصف سيارة فلسطينية شمال الضفة الغربية، قتل على إثرها ثلاثة فلسطينيين قال الجيش الإسرائيلي إنها تعود ل"إرهابيين".

وهذه هي المرة الأولى التي توجّه فيها القوات الإسرائيلية ضربة كهذه في الضفة الغربية منذ العام 2005 وانتهاء الانتفاضة الثانية.