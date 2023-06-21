حوالي 200 مستوطن يحرقون الأخضر واليابس في قرية ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

هاجم ما يقارب 200 مستوطن منازل الفلسطيننين وممتلكاتهم في قرية ترمسعيا شرق الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة 36 آخرين بجروح، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد يوم من هجوم استهدف مستوطنين وأدى إلى مقتل أربعة منهم. ووصف الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، هجوم الثلاثاء على الإسرائيليين، بأنه "رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في جنين وأماكن أخرى.

من جانبه أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة ستُسرع بالتوسع الاستيطاني في "عيلي" رداً على الهجوم، وجاء في البيان: "ردنا على الإرهاب هو ضربه بقوة وبناء بلدنا".

وفي جنين شيّع الأهالي جثمان الطفلة سديل غسان نغنغية، التي أصيبت برصاصة في الرأس، خلال غارة شنها الجيش الإسرائيلي على المخيم فجر الإثنين، ليرتفع بذلك عدد قتلى التوغل الإسرائيلي أول أمس الاثنين في جنين إلى 7 أشخاص بينهم طفل، فضلًا عن إصابة 91 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين أمس الإثنين، ونفذت قصفأً جوياً مروحيّاً، لأول مرة منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002.