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الكرملين يرد على انتقادات ماكرون بتأكيده إقامة "علاقات بنّاءة" في إفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو، روسيا Copyright Sergei Ilyin/Sputnik
بقلم:  يورونيوز

أكد الكرملين الجمعة العمل على إقامة "علاقات بنّاءة" في إفريقيا، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن روسيا هي "قوة مزعزعة للاستقرار" في القارة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين إن "روسيا تنسج (مع الدول الإفريقية) علاقات ودية، بنّاءة مبنيّة على الاحترام المتبادل"، مشددا على أنها "ليست موجّهة ضد دول أخرى ولا يمكنها أن تكون كذلك".

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار أفريقيا" واعتماد خيارات "لا تصبّ في صالح المجتمع الدولي"، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس الجمعة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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