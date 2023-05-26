EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أوكرانيا

فيديو: روسيا وأوكرانيا تتبادلان المزاعم بشأن الهجوم على سفينة استطلاع في البحر الأسود

فيديو نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية
فيديو نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية   -  Copyright  AP Photo/UKRAINE DEFENCE MINISTRY HANDOUT
بقلم:  يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس فيديو قالت إنه لهجوم زورق مسيّر على سفينة الاستطلاع الروسية "إيفان خورس" بالبحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية "حاولت وفشلت" في الهجوم على سفينة الاستطلاع.

وقال الجيش الروسي إنه تم تدمير ثلاث زوارق أوكرانية تعمل أوتوماتيكياً بدون قيادة قبل وصول أي منها إلى محيط "إيفان خورس".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لما قالت إنه تدمير أحد الزوارق الأوكرانية.

ولكن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية يظهر اقتراب زورق من السفينة الروسية على مسافة بضعة أقدام، إلا أنه قُطع قبل إظهار أي انفجار أو تدمير للسفينة الروسية.

ولم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق من المقاطع المنشورة.

مواضيع إضافية

أسد الله أسدي ضمن الصفقة.. تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا في مسقط

شاهد: الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة لناشطي المناخ في باريس

شاهد: ناسا تطلق مهمة جديدة لأبحاث الأعاصير