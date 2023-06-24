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بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة "قريباً" (الكرملين)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، موسكو، روسيا، 23 يونيو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، موسكو، روسيا، 23 يونيو 2023. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز

يتوجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى الأمة "قريباً" في الوقت الذي تشهد البلاد تمرداً شنته مجموعة فاغنر المسلحة، وفق ما أعلن الكرملين السبت.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية "سيتوجّه بوتين بكلمة إلى الأمة قريباً".

وقال بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون يوم السبت إن "التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خيانة، وإن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها

المصادر الإضافية • أ ف ب

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