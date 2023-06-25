شاهد: بمناسبة عيد الأب.. مسابقة في نيكاراغوا لاختيار أكبر صاحب كرش

بقلم: يورونيوز

أجرت نيكاراغوا، مسابقة لاختيار صاحب "أكبر كرش"، فاز فيها رونالدو مينا، بمناسبة عيد ألأب.

وتمكن الرجل من الحصول على اللقب، بفضل ميحط بطنه البالغ 193 سم.

باعتباره الفائز الأول بالجائزة، حصل على ما يعادل 280 دولاراً أمريكياً نقداً، بالإضافة إلى منتجات غذائية ومواد متنوعة للاستهلاك العائلي.

وشكر مينا، 47 عاماً وأب لسبعة أطفال، عائلته على دعمه في مكافحته للسمنة الناجمة عن "الأكل غير المنضبط"، وسط انتقادات اجتماعية لـ "البدينين".

وقال بهذه المناسبة: "الأمر صعب لأن الحقيقة ليست على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل وفي الشارع والحافلات، ينتقدوننا لكوننا بدينين، لكن علينا أن نتعامل مع كل ذلك".

وكان مينا قد فاز أيضاً في عام 2014 بمحيط بطن بلغ آنذاك 185 سم.

وأضاف الفائز، وهوسائق سيارة أجرة، أنه تمكن من فقدان أكثر من 600 رطل منذ بضع سنوات إلى 490 رطلاً الآن "من خلال التحكم في وجبات الطعام ، لم أعد أمارس نفس الفوضى التي مررت بها من قبل ".

وأستطرد قائلاً: "رسالتي للأشخاص الذين يعانون من مشكلة السمنة هذه هي التحكم في وجباتهم، والاعتناء بأنفسهم (...) أنا أتحكم في طعامي الآن، ولهذا السبب تتدلى بطني الآن".