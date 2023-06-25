بقلم: يورونيوز
توجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا عن شهر لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتخيم على انتخابات يوم الأحد تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو حزيران والذي يخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.
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