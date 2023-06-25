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مباشر. اليونانيون يترقبون نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

مواطن يوناني يشارك في الانتخابات
مواطن يوناني يشارك في الانتخابات Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

توجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا عن شهر لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتخيم على انتخابات يوم الأحد تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو حزيران والذي يخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.

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