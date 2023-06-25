يدلي اليونانيون بأصواتهم الأحد المقبل في اقتراع جديد، يأمل اليمين بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن يفوز فيه بالغالبية المطلقة. وكان قد حقق فوزاً كبيراً على حزب "سيريزا" اليساري لكنه لم يمنحه سوى 146 مقعداً من أصل 300 في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقدا لتشكيل حكومة دون الاضطرار لعقد تحالفات.