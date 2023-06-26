مقتل جندي وثلاثة جهاديين خلال مداهمة الجيش لعناصر داعش في شمال العراق

بقلم: يورونيوز

قتل جندي وأصيب ضابط بجروح خلال عملية نفذتها قوات عراقية مساء الأحد واستهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق، أسفرت عن قتل ثلاثة من عناصره.

وذكر بيان صدر الأحد عن خلية الإعلام الأمني أن العملية نفذتها قوات عسكرية في منطقة تركلان التابعة لمحافظة كركوك، شمال بغداد.

وقال البيان إن العملية نُفذت بعد "رصد ثلاثة من عصابات داعش الإرهابية. على إثر هذه المعلومات توجهت قوة .... من الجيش العراقي إلى المكان واشتبكت معهم وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها".

كما أفاد البيان بمقتل جندي في هذه الاشتباكات و إصابة ضابط.

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية عقب هجمات متلاحقة عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، ومني بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

وأعلن العراق هزيمة الجهاديين في 2017. لكن مازال بإمكان الجماعات المتطرفة التي تضم مقاتلين متخفين في أماكن نائية شن هجمات على جانبي الحدود بين العراق وسوريا، وفقا للأمم المتحدة.

ففي 11 حزيران/يونيو، قتل ثلاثة عسكريين عراقيين وأصيب أربعة بجروح في هجوم غربي كركوك نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

و لكن في أواخر نيسان/ابريل، أفاد التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين عن تراجع هجمات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا المجاورة.

وفي آذار/مارس، قال مسؤول عسكري عراقي إن تنظيم الدولة الاسلامية لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل ناشطين في العراق.