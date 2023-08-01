بريطانيا تصنّف ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين "إبادة جماعية"

بقلم: يورونيوز

أوضح بيان للخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة أقرت رسمياً هذا الثلاثاء "بأن داعش ارتكبت ممارسات إبادة جماعية في حق الأيزيديين في العام 2014".

اعتبرت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن ممارسات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين في العام 2014 في العراق تشكل "إبادة جماعية"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البريطانية في بيان.

وجاء في البيان الذي نشر في موقع الحكومة الرسمي التالي: "أقرت المملكة المتحدة رسمياً اليوم بأن داعش ارتكبت ممارسات إبادة جماعية في حق الأيزيديين في العام 2014".

وفي السابق أدانت حكومة المملكة المتحدة فظائع داعش المرتكبة ضد الأيزيديين، لكن تلك الإدانات لم تصل إلى حد الاعتراف بهذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.

وتتبع المملكة المتحدة سياسة معينة منذ وقت طويل مفادها أن القرار في هذه المسائل يعود إلى المحاكم الجنائية العليا وليس إلى الحكومة.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد "اليوم قدمنا اعترافاً تاريخياً بأن أعمال إبادة جماعية قد ارتكبت ضد الشعب الأيزيدي".

وأضاف البيان الحكومي أن المملكة المتحدة تعترف رسمياً بخمس حالات حدثت فيها إبادات جماعية وهي المحرقة [الهولوكوست] ورواندا وسربرنيتسا وأعمال الإبادة الجماعية في كمبوديا وضد الشعب الأيزيدي.

وتم اختطاف أكثر من 6.000 من الأيزيديين عندما هاجم داعش معقلهم في محافظة نينوى، وفقاً لمكتب حكومة إقليم كردستان لإنقاذ الأيزيديين المختطفين.

وهناك أكثر من 2.000 لا يزالون في عداد المفقودين.

وبحسب المكتب فرّ أكثر من 120 ألف إيزيدي العراق منذ أن شن تنظيم داعش هجومه، ويعيش عشرات الآلاف ممن بقوا في المنطقة في مخيمات.