تقرير: ارتفاع معدلات الاحتجاز في السجون في أوروبا بعد رفع قيود كوفيد-19

بقلم: يورونيوز

بعد انخفاض المعدّل الإجمالي للسجن في أوروبا، بسبب تراجع جرائم الشوارع في سياق القيود المفروضة على حركة النقل خلال جائحة كوفيد 19، عادت نسبة الاحتجاز في دول المجلس الأوروبي إلى الارتفاع مجدداً، منذ انتهاء تدابير الحجر، وارتفع متوسط معدّل الدخول إلى السجن بنسبة 2,3%.

سجّلت معظم الدول الأوروبية ارتفاعاً في معدّلات الاحتجاز في السجون لديها منذ انتهاء تدابير احتواء كوفيد-19، حسبما ذكر تقرير صدر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء.

بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الثاني/يناير 2022، "ارتفع متوسط معدّل الدخول إلى السجن بنسبة 2,3% في الدول التي يزيد عدد سكانها عن مليون شخص" في المجلس الأوروبي الذي يضمّ 46 دولة عضو، وفق التقرير السنوي.

وترد بين الدول التي شهدت أعلى ارتفاع لمعدّل الاحتجاز في السجون سلوفينيا (+23%) وفرنسا (+15%) وفنلندا (+15%) وإيرلندا الشمالية (+13%) وكرواتيا (+10%) وتركيا (+9,2%) والسويد (+8,2%).

كما سجّلت 24 دولة أخرى معدّلات مستقرة إلى حد ما، وشهدت ثلاث دول فقط استمراراً في انخفاض معدّل الاحتجاز لديها هي بلغاريا (-8%) وإستونيا (-6,3%) وألمانيا (-5,5%).

وقال المجلس الأوروبي في تقريره "خلال العام السابق، من كانون الثاني/يناير 2020 حتى كانون الثاني/يناير 2021، انخفض المعدّل الإجمالي للسجن في أوروبا بسبب تراجع جرائم الشوارع في سياق القيود المفروضة على حركة النقل خلال الجائحة، من تباطؤ النظم القضائية وتطبيق برامج إطلاق السراح في بعض الدول".

ورغم الزيادة المسجلة بين 2021 و2022، يبقى معدّل السجن في أوروبا في العام 2022 أقلّ من المعدّل الذي سُجّل في بداية العام 2020 أي قبل بدء الجائحة. ويُسجَّل تراجع مستمر منذ العام 2011.

وبحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022، كان معدّل السجن هو الأكثر ارتفاعاً في تركيا (355 معتقلًا لكلّ 100 ألف نسمة)، متقدمة على جورجيا (237) وأذربيجان (217) وفرنسا (107) وفنلندا (50) وأيسلندا (39).

وفي ما يتعلق بنسبة امتلاء السجون، فقد زادت في أوروبا بنسبة 4,8% بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الثاني/يناير 2022، لتصل إلى 91,6 معتقلًا لكل 100 مكان متاح. لكن تشهد سبع دول كثافة سجناء أعلى من 105 معتقلًا لكل 100 مكان متاح، هي رومانيا (124) وقبرص (118) وفرنسا (115).

ولا تزال الإدانة الرئيسية الأكثر شيوعًا تتعلق بالجرائم المرتبطة بالمخدرات (19%) والسرقة (15%) والقتل أو محاولة القتل (14%).

وبحلول 31 كانون الثاني/يناير 2022، كان معدل أعمار المعتقلين في السجون الأوروبية 38 عاماً.