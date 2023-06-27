يوان مينغ.. أول باندا مولود في فرنسا سيُنقل أواخر الشهر المقبل إلى الصين

بقلم: يورونيوز

كان يُفترض أن ينتقل يوان مينغ إلى الصين في سن الثالثة أو الرابعة، لكن إقامته في فرنسا طالت بسبب جائحة كوفيد. وبنقله إلى الصين، يترك الباندا الذكر اليافع مكاناً لشقيقتيه التوأمين هوانليلي ويواندودو المولودتين في الثاني من آب/أغسطس 2021.

ينتقل يوان مينغ، أول صغير باندا مولود في فرنسا، إلى الصين في 25 تموز/يوليو بدلا من الرابع من الشهر عينه كما كان مقرراً في بادئ الأمر، على ما أعلنت حديقة حيوانات بوفال في وسط فرنسا لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأرجئت رحلة الباندا النجم المولود في مدينة سانتينيان في آب/أغسطس 2017، ثلاثة أسابيع بسبب "تأخير في بعض الوثائق الإدارية"، على ما قال رئيس حديقة الحيوانات الفرنسية رودولف دولور.

وكان مقرراً نقل هذا الحيوان الذي يعني اسمه "تحقيق الحلم" باللغة الصينية، إلى مطار فرانكفورت الألماني بواسطة شاحنة، قبل تسفيره جواً إلى مركز المتخصص في البحوث وتكاثر الباندا العملاق في مدينة تشنغدو الصينية.

لكن رسا الاختيار على مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس لإتمام المهمة، وفق دولور الذي أشار إلى أن الحيوان سيُنقل عبر طائرة عارضة تابعة لشركة "إير تشاينا"، في رحلة تستمر "حوالى اثني عشر ساعة".

وكان يُفترض أن ينتقل يوان مينغ إلى الصين في سن الثالثة أو الرابعة، لكن إقامته في فرنسا طالت بسبب جائحة كوفيد. وبنقله إلى الصين، يترك الباندا الذكر اليافع مكاناً لشقيقتيه التوأمين هوانليلي ويواندودو المولودتين في الثاني من آب/أغسطس 2021.