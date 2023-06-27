شاهد: جهود لإنقاذ قرود موريكي في البرازيل من تهديد الانقراض

بقلم: يورونيوز

تظهر اللقطات المصورة، قرود موريكي في محمية فيليسيانو ميغيل عبد الله في جنوب شرق البرازيل.

بدأت عالمة الأحياء كارين سترير، بدراسة قرود موريكي، أكبر قرد في الأمريكيتين عام 1983 عندما كان عددهم لا يتجاوز 50 بينما يتراوح عددهم حاليًا، 232 قردًا.

ويصل طول هذا النوع من القرود والمهدد بالانقراض إلى حوالي 152,4 سم ويصل وزنه إلى 15 كيلو.

في حين يبلغ متوسط العمر المتوقع 45 عامًا، لا يمكن للإناث أن تلد إلا كل ثلاث سنوات ويشكل ذلك عائقا في زيادة التكاثر بحسب عالمة الأحياء.

يلقبه البعض بـ "قرد الهبي" بسبب طبيعته المسالمة، ودوره المهم في توزيع بذور الفاكهة في أنحاء الغابة.

وفي عام 2016، نجحت عالمة الأحياء بمساعدة فرناندا تاباكو بتشكيل مجموعة من قرود موريكي تألفت من 3 إناث وذكرين إضافة إلى صغيرين من نفس الفصيلة.

وبعد عام، أثمرت التجربة عن ولادة صغير جديد. وتقول تاباكو إن "الهدف النهائي عند الحصول على عشرة أعضاء في المجموعة، هو إطلاق سراحهم في البرية".