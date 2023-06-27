فرق الإطفاء في الإمارات تسيطر على حريق بمبنى سكني في عجمان

بقلم: يورونيوز

نشب اليوم الثلاثاء حريق في ناطحة سحاب سكنية بإمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت شرطة عجمان على حسابها بموقع تويتر السيطرة على الحريق في ظل عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق شب في احد الابراج السكنية بعجمان pic.twitter.com/VjHd70ZUV4 — ‏ajmanpoliceghq (@ajmanpoliceghq) June 26, 2023

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال الحريق بركن بالمبنى من أسفله وحتى سطحه بينما تساقطت أجزاء من حطام البرج.

ووقعت عدة حوادث لحرائق بأبراج سكنية شاهقة في الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية، عُزي أغلبها إلى كسو البنايات بواجهات لامعة قابلة للاشتعال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى 16 شخصًا وجُرح تسعة آخرون في حريق اندلع بمبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبية في إمارة دبي.

وأصيب 15 شخصا بليلة رأس السنة عام 2015 حين اندلع حريق ضخم في فندق فاخر ومجمع سكني بالقرب من برج خليفة في دبي، أطول ناطحة سحاب في العالم.

وقالت شرطة دبي لاحقاً إن الأسلاك المكشوفة تسببت في وقوع ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.