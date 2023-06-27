EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرق الإطفاء في الإمارات تسيطر على حريق بمبنى سكني في عجمان

المبنى الذي تعرض للحريق
المبنى الذي تعرض للحريق Copyright Ajman Police via AP
بقلم:  يورونيوز

نشب اليوم الثلاثاء حريق في ناطحة سحاب سكنية بإمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت شرطة عجمان على حسابها بموقع تويتر السيطرة على الحريق في ظل عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال الحريق بركن بالمبنى من أسفله وحتى سطحه بينما تساقطت أجزاء من حطام البرج.

ووقعت عدة حوادث لحرائق بأبراج سكنية شاهقة في الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية، عُزي أغلبها إلى كسو البنايات بواجهات لامعة قابلة للاشتعال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى 16 شخصًا وجُرح تسعة آخرون في حريق اندلع بمبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبية في إمارة دبي.

وأصيب 15 شخصا بليلة رأس السنة عام 2015 حين اندلع حريق ضخم في فندق فاخر ومجمع سكني بالقرب من برج خليفة في دبي، أطول ناطحة سحاب في العالم. 

 وقالت شرطة دبي لاحقاً إن الأسلاك المكشوفة تسببت في وقوع ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.

مواضيع إضافية

منذ وصول طالبان إلى الحكم.. مقتل نحو 1100 مدني أفغاني في تفجيرات وأعمال عنف

شاهد: جهود لإنقاذ قرود موريكي في البرازيل من تهديد الانقراض

شاهد: الرئيس الأوكراني يكرّم عددًا من جنوده على جبهات القتال