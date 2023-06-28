فيديو: روسيا تؤكد قصفها مدينة كراماتورسك الأوكرانية وتنفي استهداف مطعماً

بقلم: يورونيوز

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء قصفها أمس الثلاثاء لمدينة كراماتورسك الأوكرانية، مضيفة أن الهجمة استهدفت موقعاً عسكرياً.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما دمر هجوم الثلاثاء مطعم "ريا بيتزا" في كراماتورسك "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية".

وأعلنت الوزارة في بيان أن قواتها ضربت "نقطة انتشار موقتة" لعناصر القيادة العليا للكتيبة الـ56 الأوكرانية.

الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف AFP

وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 61 شخصا.

وكانت أوكرانيا قد قالت إن الضربة الروسية طالت المطعم الذي يرتاده جنود وصحافيون وعاملون في مجال الإغاثة.

بين القتلى ثلاثة قاصرين وبين الجرحى طفل ولد عام 2022 بحسب جهاز طوارىء الدولة الأوكراني، الذي أوضح ان عمليات الانقاذ متواصلة وان سبعة أشخاص خرجوا من تحت الانقاض على قيد الحياة. ونفت روسيا ضرب بنى تحتية مدنية خلال حملتها المستمرة منذ 16 شهرا في أوكرانيا.