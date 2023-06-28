شاهد: أسطول المحيط الهادئ الروسي ينفذ تدريبات عسكرية في بحر اليابان

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن المنطقة التي أجريت فيها المناورات أغلقت أمام السفن المدنية، وإن 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة تابعة لأسطول المحيط الهادئ شاركت في تأمينها.

نشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء مقاطع فيديو لتدريبات عسكرية بحرية أجرتها في "بحر اليابان"، وذلك بعدما أعلنت تايوان رصدها سفينتين حربيتين روسيتين في مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع مع الفيديوهات، نجح طراد ستوريغتشي ريزكي بإسقاط صواريخ مجنحة من طراز بي-270 موسكيت باستخدام الدفاعات الجوية.

وقالت الوزارة إن زورقاً حربياً من نوع R-20 لعب دور السفينة الحربية التابعة للعدو وأطلق الصاروخ المجنح على الطراد من على بعد 90 كيلومتراً.

وأضاف البيان أن المنطقة التي أجريت فيها المناورات أغلقت أمام السفن المدنية، وأن 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة تابعة لأسطول المحيط الهادئ شاركت في تأمينها.