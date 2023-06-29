هفوة جديدة لجو بايدن الذي أكد أن بوتين "يخسر حربه في العراق"

بقلم: يورونيوز

هذه الهفوة هي الثانية لبايدن في أقل من 24 ساعة.

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر حربه "في العراق" قاصداً أوكرانيا، في هفوة جديدة تسجّل للسياسي البالغ من العمر 80 عاماً.

وكان بايدن يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض إلى شيكاغو، وسُئل ما إذا كان بوتين قد أضعفه التمرّد الفاشل الذي قام به قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

ورداً على السؤال قال بايدن: "من الصعب فعلاً الإجابة على هذا السؤال ولكن من الواضح أنه [بوتين] يخسر حربه في العراق. يخسر حربه في روسيا وأصبح إلى حدّ ما منبوذاً حول العالم. ليس فقط من قبل دول الناتو والاتحاد الأوروبي. ولكن أيضاً من االيابان و40 دولة أخرى".

وهذه الهفوة هي الثانية لبايدن في أقل من 24 ساعة، إذ صحّح لنفسه الثلاثاء خلال حملة لجمع التبرعات بعدما تحدث عن الصين، وهو في الواقع كان يريد التحدث عن الهند، التي زار رئيس وزرائها ناريندا مودي البيت الأبيض منذ نحو أسبوع.

وقال بايدن الثلاثاء: "رأيتم ربما صديقي الجديد المفضل، رئيس وزراء دولة صغيرة أصبحت الآن الأكبر في العالم، الصين- أعني، أعذروني، الهند".

وأشارت استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً في الولايات المتحدة أن أكثرية الأمريكيين قلقون بشأن عمر الرئيس المتقدم، إذ اعتبر 73% في نيسان/أبريل الماضي أن بايدن عجوز جداً للعمل في المجال الحكومي. ووافق نحو 63% من الديمقراطيين على هذا الاستنتاج.