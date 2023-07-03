شرطي يعتدي على عامل توصيل طلبات خلال مرور موكب الرئيس الأمريكي في نيويورك

بقلم: يورونيوز

يأتي هذا الفيديو في وقت تشهد فيه فرنسا منذ مطلع الأسبوع الفائت أعمال شغب عنيفة بعد مقتل شاب من أصول جزائرية قرب باريس برصاص شرطي أثناء فراره من عملية تدقيق مروري.

أظهر مشهد مصور انتشر في الساعات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي رجل شرطة أمريكي وهو ينقض لإيقاف أحد عمال توصيل الطلبات عند مرور موكب الرئيس جو بايدن في نيويورك.

ويوثق الفيديو كيف قفز الشرطي أمام دراجة العامل، وكيف دفعه بيده قبل أن يسقط الأخير على الأرض خلال محاولات الشرطي لإخلاء الشارع من المارة عند مرور موكب الرئيس.

تصرف الشرطي أثار غضب رواد المنصات الرقمية الذين رفضوا مثل هذه المعاملة التي كانت من الممكن أن تعرض حياة العامل للخطر.

ومن ثم يظهر الشرطي وهو يقترب من العامل ويساعده على النهوض وسط اعتراض العامل الذي رفض ما حدث معه.

وعلقت حنان العتيبي على المشهد المتداول قائلة: "شرطي يهاجم سائق الدراجة ويسقطه على الأرض من أجل مرور موكب بايدن! هل هذا العمل عادي وهو أدى واجبه؟ أو يكتشف عن همجية الغرب؟!".

بدوره، قال طلال يوسف في تغريدة نشرها عبر تويتر: "تخيل عزيزي المغرد: لو أن هذه الحادثة وقعت بمرور أحد حكام الخليج عندنا لقامت قيامة العالم تستنكر وتوصفنا بأبشع العبارات وأننا متخلفون متعجرفون أعراب ووو الى آخره من العبارات المسيئة لكن عندما تحدث في أمريكا فلن نسمع كلمة واحدة".

يأتي هذا الفيديو في وقت تشهد فيه فرنسا منذ مطلع الأسبوع الفائت أعمال شغب عنيفة بعد مقتل شاب من أصول جزائرية قرب باريس برصاص شرطي أثناء فراره من عملية تدقيق مروري.