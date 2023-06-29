في أول ظهور له منذ تمرد فاغنر.. وزير الدفاع الروسي يزور جنوده في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

نشرت وزرا ة الدفاع الروسية اليوم الخميس لقطات لأول ظهور لوزير الدافع سيرغي شويغو منذ بدء تمرد مجموعة فاغنر.

وظهر شويغو في اللقطات المصورة وهو يشرف على مركز قيادة لمجموعة القوات الروسية الغربية في أوكرانيا.

وكان يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر، قد طالب أثناء تمرده بإقالة عدد من قادة الجيش الروسي، بما فيهم شويغو.

وهز التمرد المسلّح في نهاية الأسبوع الماضي السلطة الروسية في خضم نزاع تخوضه موسكو في أوكرانيا، حيث يواجه الجيش الروسي هجوما مضادا تشنّه القوات الأوكرانية.

خلال ساعات سيطر مقاتلو فاغنر خصوصا على مقر قيادة للجيش الروسي في منطقة روستوف وعلى مبان عسكرية أخرى وزحفوا مئات الكيلومترات نحو موسكو.

مذّاك أكد بريغوجين أن تمرّده لم يكن يرمي إلى إطاحة السلطة في روسيا بل إلى إنقاذ فاغنر، إلا أن الانتفاضة ألحقت ضررا كبيرة بصورة الرئيس الروسي.

أسس بريغوجين الذي كان حليف الكرملين ويوفر خدمات الطعام والشراب له في المناسبات الرسمية، الجيش الخاص الأقوى في روسيا وجنّد آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا.