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بايدن بدأ باستخدام جهاز تنفس خلال النوم

بايدن متحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض
بايدن متحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض Copyright Jim WATSON / AFP
بقلم:  يورونيوز

بايدن بدأ باستخدام جهاز تنفس خلال النوم

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس الأربعاء أن الرئيس جو بايدن بدأ يستخدم جهازاً تنفسياً خلال نومه لعلاج مسألة انقطاع تنفسه. 

ويعاني بايدن من توقفه عن التنفس لفترات، ويقول العلماء إن هذا الأمر قد يتكرر نحو عشرين مرّة في الليلة الواحدة، ولذا، بحسب البيت الأبيض، لجأ إلى استخدام "جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر". 

وخلال حديثه مع الصحافة قبل سفره إلى واشنطن بدت علامات الجهاز واضحة تحت أذنه اليسرى وعلى عنقه.

وكان الرئيس الأمريكي كشف منذ 2008 عن معاناته مع انقطاع تنفسه خلال النوم، عبر تقارير طبية تمّ نشرها وقتئذ. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس استخدم الجهاز لأول مرة ليل الثلاثاء-الأربعاء. 

 وأشار بيتس إلى أن بايدن يطمح إلى تحسين نوعية نومه. 

وفي الآونة الأخيرة كثرت هفوات المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية 2024، كما سقط أكثر من مرّة أرضاً، ما أدى إلى ردود فعل شبه دائمة على المستويين الإعلامي والشعبي. 

وأشارت استطلاعات للرأي نشرت مؤخراً في الولايات المتحدة أن أكثرية الأمريكيين قلقون بشأن عمر الرئيس المتقدم، إذ اعتبر 73% في نيسان/ أبريل الماضي أن بايدن عجوز جداً للعمل في المجال الحكومي.

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