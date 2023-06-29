"فيرجن غالاكتيك" تُطلق رحلتها التجارية الأولى بعد طول تأخير

بقلم: يورونيوز

أقلعت الرحلة التجارية التي أطلقت عليها تسمية "غالاكتيك 01" من قاعدة «سبايس بورت أميركا» في صحراء ولاية نيو مكسيكو، ونقل الإقلاع بالبث الحيّ عبر موقع الشركة الإلكتروني.

أطلقت "فيرجن غالاكتيك" الخميس في الولايات المتحدة رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء حاملة ركابا من سلاح الجو الإيطالي، وهي محطة بالغة الأهمية لشركة السياحة الفضائية التي تأخر برنامجها سنوات.

وسبق لمركبات تابعة لـ"فيرجن غالاكتيك" التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون أن بلغت الفضاء خمس مرات، لكنها لم تكن تحمل إلى الآن سوى ركاب من العاملين في الشركة، حسب وكالة فرانس برس.

وتقلع الرحلة التجارية التي أطلقت عليها تسمية "غالاكتيك 01" من قاعدة "سبايس بورت أميركا" في صحراء ولاية نيو مكسيكو، وسيُنقل الإقلاع بالبث الحيّ عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وستضمّ المركبة أربعة ركاب، بينهم اثنان من كبار ضباط القوات الجوية الإيطالية، ومهندس من المجلس الوطني الإيطالي للبحوث، وموظف مرافق من "فيرجن غالاكتيك"، فيما يتولى القيادة طياران.