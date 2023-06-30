"خطر بوتين أكبر حين يكون ضعيفا".. قلق أوروبي بشأن تداعيات تمرّد فاغنر ودعم غربي لا محدود لأوكرانيا

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أوكرانيا تعلن إحراز مكاسب في قتال "شرس" حول باخموت

أعلنت كييف الخميس أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت وأنها تخوض قتالًا "شرسًا" مع القوات الروسية حول البلدة المحاصرة في شرق أوكرانيا.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي "نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون".

في أيار/مايو، أعلنت القوات الروسية، التي كان يدعمها مقاتلون من مجموعة فاغنر المسلّحة، السيطرة على باخموت بعد أشهر من المعارك الضارية في البلدة المدمّرة حاليًا والتي كان يقطن فيها قبل الحرب نحو 80 ألف شخص.