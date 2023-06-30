"خطر بوتين أكبر حين يكون ضعيفا".. قلق أوروبي بشأن تداعيات تمرّد فاغنر ودعم غربي لا محدود لأوكرانيا

بينما يستمر الدعم الغربي لأوكرانيا بالمال والسلاح، تخشى أوروبا وعلى لسان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشكّل "خطرا أكبر" إذا ما تم "إضعافه".
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها على العالم، الحرب التي لا تبقي ولا تذر لا يبدو أن نهايتها قريبة. فعلى جبهة بخموت معارك شرسة تقول كييف إنها أحرزت بعض التقدم فيها. بينما يستمر الدعم الغربي لأوكرانيا بالمال والسلاح، تخشى أوروبا وعلى لسان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشكّل "خطرا أكبر" إذا ما تم "إضعافه".
إليكم أخر تطورات الحرب
الاتحاد الأوروبي يجدد الدعم لأوكرانيا
أصدر قادة الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم الجمعة، بيانًا بعد انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكد قادة التكتل في بيانهم على الالتزام بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا "لأي مدة يتطلبها الأمر".
وشارك في الاجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.
ومن ضمن الأمور الأساسية التي ناقشها الاجتماع هو تمرد مجموعة فاغنر الروسية وتداعياتها على مجريات الحرب.
أوكرانيا تعلن إحراز مكاسب في قتال "شرس" حول باخموت
أعلنت كييف الخميس أن قواتها تحرز مكاسب بطيئة حول باخموت وأنها تخوض قتالًا "شرسًا" مع القوات الروسية حول البلدة المحاصرة في شرق أوكرانيا.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي "نتقدم قرب باخموت ونحن مستمرون".
في أيار/مايو، أعلنت القوات الروسية، التي كان يدعمها مقاتلون من مجموعة فاغنر المسلّحة، السيطرة على باخموت بعد أشهر من المعارك الضارية في البلدة المدمّرة حاليًا والتي كان يقطن فيها قبل الحرب نحو 80 ألف شخص.
مبعوث البابا يلتقي مفوضة شؤون الطفل الروسية المطلوبة من الجنائية الدولية
التقى مبعوث البابا فرنسيس للسلام في أوكرانيا الكاردينال الإيطالي ماتيو تسوبي خلال زيارته موسكو الخميس المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقها في آذار/مارس بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين بصورة غير قانونية.
وكان الموفد البابوي قد بدأ زيارته إلى روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع. وهي الزيارة الأولى لمسؤول كبير في الفاتيكان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وأعلنت المسؤولة الروسية عبر تلغرام "بحثنا في مسائل إنسانية على ارتباط بالعمليات العسكرية وبحماية حقوق الأطفال" مرفقة المنشور بصور مع الكاردينال تسوبي.
أضافت "أنا على ثقة بأن المحبة والرحمة المسيحية ستساعدان في الحوار والتفاهم المتبادل".