موسكو: مجموعة فاغنر ستتوقف عن القتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال رئيس لجنة الدفاع الروسية أندريي كرتابولوف إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي حاولت التمرد على الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لن تستكمل القتال في أوكرانيا.

جاء قرار موسكو بعد رفض قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، التوقيع على عقود تضع جنوده تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية.

وأكد كرتابولوف أنه تم إبلاغ بريغوجين بالقرار الروسي، وقال: "كما تعلمون، قبل أيام قليلة من محاولة التمرد، قالت وزارة الدفاع إن جميع التشكيلات التي تقوم بمهام قتالية يجب أن توقع عقوداً مع وزارة الدفاع. بدأ الجميع في تنفيذ هذا القرار، باستثناء بريغوجين"، وأضاف أن مجموعة فاغنر لن تتلقى تمويلاً حكومياً بعد الآن.

وقاد بريغوجين تمرداً ضد ما وصفه بانعدام كفاءة وفساد الجيش الروسي وزحفت قواته باتجاه العاصمة الروسية موسكو في أسوأ أزمة واجهها الرئيس فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من 20 عاماً.

خلال ساعات سيطر مقاتلو فاغنر خصوصا على مقر قيادة للجيش الروسي في منطقة روستوف الجنوبية وعلى مبان عسكرية أخرى خلال زحفهم نحو العاصمة الروسية.

وتوسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بين المجموعة وبوتين لحل الأزمة التي انتهت بوقف التمرد ورحيل بريغوجين إلى بيلاروس.