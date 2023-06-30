التضخم يتراجع إلى 5.5% في منطقة اليورو في حزيران بفضل انخفاض أسعار الطاقة

بقلم: يورونيوز

من بين دول المنطقة العشرين، سجلت لوكسمبورغ (1%) وبلجيكا (1.6%) وإسبانيا (1.6%) أقل معدلات تضخم في يونيو - حزيران بينما جاء أعلاها في سلوفاكيا (11.3%) وإستونيا (9%).

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة إن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 5.5% في شهر يونيو – حزيران الجاري بفضل انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بمايو- أيار الماضي حيث كانت النسبة 6.1% .

Euro area #inflation at 5.5% in June 2023, down from 6.1% in May. Components: food, alcohol & tobacco +11.7%, other goods +5.5%, services +5.4%, energy -5.6% - flash estimate https://t.co/te10Odpafepic.twitter.com/QLqvJsD3XT — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 30, 2023

وعلى الرغم من تراجعها الشهر الماضي (12.5%)، فقد بقيت أسعار المواد الغذائية بمنطقة اليورو عند حد مرتفع وهو 11.7% في يونيو - حزيران.

وكانت أسعار الطاقة قد انخفضت خلال الشهر الجاري بمقدار 5.6% مقارنة بنفس الفترى العام الماضي.

تبقى معدلات التضخم أعلى بكثير مما أوصى به البنك المركزي الأوروبي (2%)، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة عدة مرات في محاولة لكبح التضخم المرتفع.

وقالت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء إن البنك سيستمر في رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في يوليو - تموز.

وأضافت: "عملنا لم ينته، ما لم يكن هناك تغيير كبير في توقعاتنا. سنواصل رفع أسعار الفائدة في يوليو - تموز".

وانخفضت معدلات التضخم بمنطقة اليورو خلال خمسة أشهر منذ نهاية العام الماضي وحتى ارتفعت بشكل طفيف في أبريل - نيسان الماضي لتصل إلى 7% قبل أن تعاود مواصلة هبوطها حتى الآن.

ومن بين دول المنطقة العشرين، سجلت لوكسمبورغ (1%) وبلجيكا (1.6%) وإسبانيا (1.6%) أقل معدلات تضخم في يونيو - حزيران بينما جاء أعلاها في سلوفاكيا (11.3%) وإستونيا (9%).