EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إجازة قسرية للمبعوث الأميركي لإيران والسبب.. خللٌ في التعامل مع وثائق حساسة

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي Copyright Riccardo De Luca/ AP
بقلم:  يورونيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي مُنِح إجازة، فيما أشارت وسائل إعلام عدة إلى وجود مشكلة في تعامله مع وثائق حساسة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "روب مالي في إجازة وحل محله أبرام بالي مبعوثا خاصا لإيران"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

ولم يتم توضيح أسباب هذه الإجازة، لكن مالي أكد لعدد من وسائل الإعلام الأميركية أنه "مُنح إجازة" وأن "تصريحه الأمني قيد المراجعة".

وقال إنه يأمل بأن ينتهي الأمر "بشكل إيجابي".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر لم تسمّها أن الأمر يتعلق بمعالجته وثائق سرية.

يأتي هذا التطور وسط تكهنات حول وجود محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر سلطنة عمان الوسيط التقليدي بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

ومالي الذي عيّنه الرئيس جو بايدن في هذا المنصب عام 2021، كان أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران والذي سحب الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا عام 2018.

مالي i, صديق الطفولة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وترأس مجموعة الأزمات الدولية (آي سي جي).

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

"خطر بوتين أكبر حين يكون ضعيفا".. قلق أوروبي بشأن تداعيات تمرّد فاغنر ودعم غربي لا محدود لأوكرانيا

نتنياهو يتخلى عن بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل

عراب الذكاء الاصطناعي يحض الحكومات على التدخل لضمان عدم سيطرة الآلات على المجتمع