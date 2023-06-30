الموساد يعلن اعتقال مسؤول في الحرس الثوري داخل إيران بتهمة التخطيط لاغتيال إسرائيلي في قبرص

بقلم: يورونيوز

اعترف الرجل أثناء استجوابه بأنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من ضابط كبير في الحرس الثوري في إيران" بخصوص رجل أعمال إسرائيلي تم التخطيط لاغتياله في قبرص، بحسب وكالة الاستخبارات الإسرائيلية.

أعلنت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الخميس أنها "اعتقلت" إيرانيا خطّط لاغتيال إسرائيلي في قبرص واستجوبته "على الأراضي الإيرانية"، ما قاد إلى معلومات مُنحت للسلطات القبرصية التي تولت "تفكيك الخلية" الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التصريح النادر بعد أن أشاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بـ"إحباط هجوم إرهابي إيراني في قبرص ضد أهداف إسرائيلية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورفضت السلطات القبرصية التعليق على المسألة، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر لم تسمها أنه تم إحباط مخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية أو يهودية يقف وراءه أشخاص ينشطون في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وقال الموساد إن إيرانيا يدعى يوسف شهابزي عباس علي "اعتُقل" في "عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي الإيرانية".

واعترف الرجل أثناء استجوابه بأنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من ضابط كبير في الحرس الثوري في إيران" بخصوص رجل أعمال إسرائيلي تم التخطيط لاغتياله في قبرص، بحسب وكالة الاستخبارات الإسرائيلية.

ويظهر شريط فيديو نشره الموساد ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته، رجلا قيل إنه عباس علي يروي تفاصيل وصوله إلى قبرص وإعداده لاغتيال إسرائيلي بمساعدة "باكستانيين" في الجزيرة. وتداول مستخدمون للانترنت إعادة نشر الفيديو.

ثم يذكر الرجل أنه تلقى أمرا من مشغليه الإيرانيين بالعودة إلى إيران لأن الشرطة القبرصية صارت تتعقّبه.

وقال الموساد: "في أعقاب المعلومات التي قدمها للمحققين، تم تفكيك الخلية في عملية لأجهزة الأمن القبرصية"، مشيرا إلى "سلسلة اعتقالات في قبرص الأسبوع الماضي".

وقالت الوكالة الإسرائيلية إنها كشفت عن جزء من "مساع مستمرة لتنفيذ هجمات إرهابية وإلحاق ضرر بالإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نتانياهو إن الغالبية العظمى من "المشاكل الأمنية (الإسرائيلية) مصدرها إيران ووكلاؤها". كما تتهم إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة.